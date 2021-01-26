“Минирование” школ и детсадов в Одессе: проверку завершили только к утру

В Одессе полицейские проверили 373 школы и детских садика, анонимное сообщение о минировании которых поступило накануне.

Проверка началась днем 25 января и завершилась в 6:20 26 января, сообщили в областном главке Нацполиции.

Взрывчатку не обнаружили. В проверке участвовали около сотни полицейских.

Ранее, 15 января неизвестный сообщил об угрозе взрыва одновременно 185 детских садов. А 20 января полиция целый день искала взрывчатку в 186 детских садах Одессы. Об сообщения о минировании оказались ложными.

Позже на ситуацию отреагировал мэр Одессы Геннадий Труханов. Он попросил правоохранителей найти «отморозка».

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