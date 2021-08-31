В Одессе сорвана работа хозяйственного суда: там ищут бомбу

Анонимное сообщение о минировании здания суда на проспекте Шевченко поступило в полицию сегодня в 9:53.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области.

Речь идет о здании Юго-западного апелляционного суда.

С целью проверки указанной информации на место происшествия направлены следственно-оперативная группа территориального отдела полиции, специалисты-взрывотехники и кинологи.

Работники суда и посетители эвакуированы. Здание суда относится к объектам критической инфраструктуры. За ложные сообщения о минировании таких объектов предусмотрена уголовная ответственность – до 8 лет тюрьмы.

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