На Таирова заминировали школу?

Одесские полицейские проверяют информацию о заминировании учебного заведения.
Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, сообщение об угрозе взрыва поступило на электронную почту находящегося на улице Академика Королева заведения.
Для проверки на место направлены специалисты-взрывотехники, следственно-оперативная группа территориального отдела полиции и кинологи.
О каком именно учебном заведении идёт речь, не сообщается.
Ранее одесской полиции приходилось проверять сообщения о минировании:
- Памятника Дюку (дважды)
- Апелляционного хозяйственного суда
- Аэропорта (дважды)