На Таирова заминировали школу?

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, сообщение об угрозе взрыва поступило на электронную почту находящегося на улице Академика Королева заведения.

Для проверки на место направлены специалисты-взрывотехники, следственно-оперативная группа территориального отдела полиции и кинологи.

О каком именно учебном заведении идёт речь, не сообщается.

Ранее одесской полиции приходилось проверять сообщения о минировании: