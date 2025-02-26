Праздничное мероприятие в подарок защитницам

Я познакомилась с девушками в книгарне-кофейне. Здесь для женщин-военнослужащих организовали специальный «подарок» ко Дню украинской женщины (праздник отмечают 25 февраля, в день рождения Леси Украинки).

– Это прекрасная возможность и поздравить, и поддержать наших женщин в тяжелое время войны, – говорит Галина Дольник, председатель Фонда Ивана и Юрия Лип и модератор мероприятия. – Это своего рода маленький праздник, повод отвлечь военных и волонтерок от повседневной работы и напомнить о уюте.

Трое из девушек-военных пришли сюда сразу после дежурства. Они усталые, но с благодарностью и улыбками слушают каждого участника. Веселую дискуссию вызвал рассказ о известных литераторах 20 века – спикеры, среди которых была научный сотрудник Ирина Нечиталюк, раскрывала секреты личной жизни Ольги Кобилянской, Елены Пчелки и Леси Украинки. Коллективный вывод дискуссии был таков, что зря нам об этом не рассказывали в школах на уроках литературы!

Организаторы подарили защитницам книги известных украинских писательниц и открытки, содержащие семена цветов. Довольно символичный подарок: как прекрасные и сильные цветы вырастают из семян, так и наши женщины прорезаются через трудности и ужасы войны.

«Каждой женщине важно чувствовать себя ценной», даже если она в форме

А когда наступила неформальная часть с одесским кофе и угощениями, я побеседовала с девушками, чтобы узнать их впечатления, мысли и мечты.

Четыре подруги, четыре защитницы… Они прошли путь от солдата до офицера. Девушки признаются: очень рады такой встрече, ведь самое важное – это чувствовать благодарность за то, что они делают.

Ольга Загинайло, офицер зенитно-ракетных войск ВСУ, в рядах вооруженных сил уже 20 лет. Защитница рассказывает, что для нее война началась в 2014 году, а 2022-й принес силу, мощь и новые навыки, потому что с появлением дронов работа ПВО стала жизненно важной для каждого жителя Украины.

– День украинской женщины – это наш день, наша гордость. Потому что украинская женщина – это выдержка, сталь, мощь. Я горжусь тем, что в такой тяжелый для нашей страны момент, мы в форме. И к нам присоединяются также и женщины в гражданском – волонтерки, медсестры, активистки, – говорит Ольга.

Военнослужащая ВСУ Елена Тара, только что после дежурства. Глаза предательски выдают усталость. Однако девушка довольна, что попала на встречу, где ценят ее труд.

– Я родом из Одесской области. Мои родители – учителя, а моей детской мечтой было защищать Украину. И вот уже 16 лет я это делаю. Мероприятие очень понравилось! Благодаря ему я открыла для себя некоторых выдающихся украинских писательниц и художниц с другой стороны. Вижу, что нам есть кем гордиться. И, конечно, хочется, чтобы наши дети тоже гордились нами! – поделилась Елена.

Оксана Голубчикова, военнослужащая ВСУ, по профессии психолог. Уже во время службы получила второе высшее образование, которое помогает ей спасать моральное состояние военнослужащих. Важность этого она особенно почувствовала в начале полномасштабного вторжения, когда психологическая поддержка была крайне необходима родным раненых и погибших защитников.

– Мероприятие очень понравилось! Нам действительно сейчас не хватает таких интересных, теплых встреч. Мы начинали служить почти все вместе и были первыми девушками, которых из солдат и сержантов сделали офицерками. Поэтому я хочу рассказать о нашей дружбе, – говорит Оксана.

Военная Ольга Бровенко родилась в Черкасской области. Военная служба для нее – это настоящая семья. После окончания школы она поступила в военное училище, а затем встретила свою любовь и вышла замуж за военного.

– У нас у всех есть семьи и дети, но последние три года, кроме службы, мира не видим. Поэтому мы с радостью пришли в «Книгарню-кав’ярню». Каждой женщине важно чувствовать себя ценной, а здесь к нам столько внимания – это приятно! – рассказывает Ольга. – У нас есть тяжелый груз болезненных воспоминаний за эти три года. Это наши братья были в Подольске, куда в первые же дни войны попала ракета. Потом были Сумы, и снова потери… Очень тяжело. Поэтому такая разрядка и общение – это радость для нас!

Наши героини призывают держаться, верить в победу и быть спокойными за Одесское небо: оно в хрупких, но сильных руках.

Елена КУДРЯШОВА