И снова историческая одесская вывеска: осыпающаяся штукатурка преподносит сюрприз (фото)

Тот факт, что на исторических домах города осыпается штукатурка – не из веселых и позитивных. Между тем, оказывается, у этого явления случаются и свои положительные моменты: «падение» штукатурки порой становится окном в историю, когда под слоями устаревающих ремонтов вдруг обнажается кусочек нашего с вами прошлого.

Мы на Коблевской, 42. Трехэтажное творение архитектора В. Шмидта выглядит сегодня далеко не лучшим образом. Дом, построенный в конце ХIХ века, всем своим внешним видом словно так и просит привести его в порядок.

В августе прошлого года архитектор Наталья Лиманская, участвовавшая в восстановлении старинных вывесок на Льва Толстого, 5, обратила наше внимание на этот дом. Она рассказала, что там, под слоем штукатурки, проглядывает слог «над» – частичка старинной вывески.

Да, тогда проглядывал лишь этот слог. Что же это за текст такой? Что за слог «над»? Ресурс «Об Одессе – с любовью» дал подсказку, что в свое время «при ремонте фасада дома обнажилась вот эта надпись. Чтобы она не смущала народ, ее вновь поместили под штукатурку». Текст вывески таков: «Хозяйственныя принадлежности». Так стало понятно, что вывеску уже обнаруживали, но снова «замазывали».

Ну а день сегодняшний наглядно продемонстрировал, как порой приносит пользу осыпающаяся штукатурка. Побывав на этом месте, обнаружили: уже виден не только слог «над», но и несколько букв из второго слова: «принадл». Так, глядишь, скоро и вся вывеска «проявится» во всей своей красе.

И еще. В августе прошлого года мы обратили внимание на то, что на доме над входом имеется еще одна «штучка» – «влепленный» в фасад крошечный слоненок. Откуда «взялся» и что обозначает – мы можем пока только догадываться.

Так вот, как мы убедились, этот крошечный слоненок (талисман дома?) благополучно пребывает на своем месте.

Фото автора, фото вывески с полным текстом – ресурс «Об Одессе – с любовью»