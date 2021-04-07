Новости Одессы и Одесской области

И снова историческая одесская вывеска: осыпающаяся штукатурка преподносит сюрприз (фото)

И снова историческая одесская вывеска: осыпающаяся штукатурка преподносит сюрприз (фото)

Тот факт, что на исторических домах города осыпается штукатурка – не из веселых и позитивных. Между тем, оказывается, у этого явления случаются и свои положительные моменты: «падение» штукатурки порой становится окном в историю, когда под слоями устаревающих ремонтов вдруг обнажается кусочек нашего с вами прошлого.

Мы на Коблевской, 42. Трехэтажное творение архитектора В. Шмидта выглядит сегодня далеко не лучшим образом. Дом, построенный в конце ХIХ века, всем своим внешним видом словно так и просит привести его в порядок.

Дом №42 на Коблевской

Дом на Коблевской, окно

В августе прошлого года архитектор Наталья Лиманская, участвовавшая в восстановлении старинных вывесок на Льва Толстого, 5, обратила наше внимание на этот дом. Она рассказала, что там, под слоем штукатурки, проглядывает слог «над» – частичка старинной вывески.

Да, тогда проглядывал лишь этот слог. Что же это за текст такой? Что за слог «над»? Ресурс «Об Одессе – с любовью» дал подсказку, что в свое время «при ремонте фасада дома обнажилась вот эта надпись. Чтобы она не смущала народ, ее вновь поместили под штукатурку». Текст вывески таков: «Хозяйственныя принадлежности». Так стало понятно, что вывеску уже обнаруживали, но снова «замазывали».

Вывеска на Коблевской

Фото ресурса «Об Одессе – с любовью»

Ну а день сегодняшний наглядно продемонстрировал, как порой приносит пользу осыпающаяся штукатурка. Побывав на этом месте, обнаружили: уже виден не только слог «над», но и несколько букв из второго слова: «принадл». Так, глядишь, скоро и вся вывеска «проявится» во всей своей красе.

Дом на Коблевской, фрагмент вывески 2020 г.

Так вывеска выглядела в августе 2020 года

Дом на Коблевской, фрагмент вывески 2021 г.

Так вывеска выглядит сейчас

И еще. В августе прошлого года мы обратили внимание на то, что на доме над входом имеется еще одна «штучка» – «влепленный» в фасад крошечный слоненок. Откуда «взялся» и что обозначает – мы можем пока только догадываться.

Так вот, как мы убедились, этот крошечный слоненок (талисман дома?) благополучно пребывает на своем месте.

Дом на Коблевской, слоник

Фото автора, фото вывески с полным текстом – ресурс «Об Одессе – с любовью»

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить