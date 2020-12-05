Одесские вывески: как реставрация на Гулевой вписала еще одну страницу в историю города (фото)

Мы на одесской улице Гулевой, то есть, на сегодняшней Льва Толстого, 5 – там, где реставрация старинных вывесок постепенно вписывает еще одну страницу в историю города.

Заполняются исторические пробелы

Сейчас здесь тихо. В помещении кафе, на фасаде которого ведется реставрация, идет ремонт: раскрываются стены, готовится под восстановление открытый от наслоений старинный дощатый пол…

Как рассказал архитектор-реставратор Анатолий Изотов, у кафе – новый арендатор. И теперь оно получит новое название – кафе «Аптека Лейбензона». Вот так обнаруженные старинные вывески и последующая реставрация стали вписывать в историю Одессы новые страницы. Вернее, заполнять пробелы.

Как сообщил Анатолий Изотов, вывески и внимание одесситов к их реставрации привлекли внимание нового арендатора помещения. Он всецело поддержал идею дальнейшего восстановления фасада.

– Новый арендатор, в рамках идеи помочь вернуть вид фасаду (хотя он и не обязан это делать) взял на себя замену металлопластиковых дверей на деревянный стеклопакет, но в том виде, с той архитектурой, которую мы имеем на старых столярных изделиях данного здания, – говорит архитектор.

Кроме того, новый арендатор внес и финансовую лепту в идею замены окон на деревянные. Часть суммы собирают реставраторы, которые, если не хватит при сборе, доложат от себя, хотя, повторим, и не обязаны этого делать.

А выбрать именно это помещение арендатора подтолкнули как раз старинные вывески. То есть, это яркий пример, как, сохраняя историю, мы увеличиваем инвестиционную привлекательность объекта и формируем понимание дальнейшего его развития.

Работ впереди еще очень много. Что же касается наших заветных буковок и их реставрации (а речь о восстановлении «один-в-один»), то сейчас в связи с погодными условиями они приостановлены, вероятно, до весны.

О заведении господина Лейбензона

Так что же было здесь, на бывшей Гулевой, сегодняшней Толстого, 5?

Как рассказывает Анатолий Изотов, считалось, что здесь находился аптечный склад Давида Афанасьевича Лейбензона.

– Однако на протяжении работ по правой шрифтовой вывеске, сомнения закрадывались все больше и больше… Покопался в исторических материалах. В справочнике «Вся Одесса на 1906 год» нашел информацию, что здесь был не склад, а аптечно-косметический магазин Лейбензона, – сообщает Анатолий Изотов.

Загадка буквы «Д»

Не просто аптека, получается, и, тем более, не «аптечный склад». Вот и правая вывеска начинается со слова «Духи». И тут все непросто, особенно с первой буквой слова – «Д». Она получается необычной – округлой формы на ножках.

По мнению Анатолия Изотова, автор шрифтовых вывесок для буквы «Д» мог применить любой шрифт, но использовал именно этот. Почему? Вероятно с той целью, чтобы подчеркнуть направленность шрифтовой вывески.

– Данная буква – не совсем обычное «Д». Она своей формой похожа на зеркальце на двух ножках. А без зеркальца – ох, как сложно девушкам и женщинам наносить на себя те самые «пудру и помаду», которые начертаны ниже на вывеске. История с этой буквой «Д» еще раз напомнила нам, что необходимо исследовать объект на протяжении выполнения всех работ и доверять только своим глазам, не забывая перепроверять утверждения других.

Реставрационная мудрость: если думаете, что проведя требуемые исследования, вы уже все знаете про здание – выкиньте эту мысль из головы. Вы только прикоснулись к нему, но еще не постигли, – поясняет архитектор-реставратор.

Он также добавляет, что букву «Д» перевели на кальку, потом продублировали на плотную бумагу, отсканировали, сделали первичную графическую реконструкцию буквы.

– Сейчас ждем от шрифтовиков вердикта, чтобы восстановить одну из самых интересных букв шрифтовых рекламных вывесок, – говорит Изотов.

Фото автора

Фото графической реконструкции загадочной буквы «Д» – из альбома шрифтов 1906 года, найденное Анатолем Изотовым