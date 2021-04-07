Сегодня один из самых больших праздников христианства

Праздник символизирует благую весть о будущем рождении Иисуса Христа и в православии входит в число двунадесятых праздников.

Благовещение Пресвятой Богородицы отмечают ровно за 9 месяцев до православного Рождества Христова. Считается, что именно 7 апреля архангел Гавриил принес Деве Марии благую весть о том, что она родит Спасителя.

В древности у праздника Благовещения были разные названия: зачатие Христа, Благовещение о Христе, Начало искупления, Благовещение ангела Марии. В 560 году император Иустиниан определил дату празднования — 25 марта (7 апреля по новому стилю).

В этот светлый праздник в церкви освящают семена и саженцы. На следующий день их можно высадить, ведь Господь открывает землю для сева. А урожай освященных саженцев в Благовещение считается благословенным.

Также 7 апреля верующие по традиции выпускают голубей из клетки. Птица, которая вылетает из клетки, символизирует душу, освобождающуюся от грехов и летящую к божьему свету ради спасения.