Готовьтесь к пробкам: где в Одессе будут ремонтировать дороги 7 апреля – список улиц

Сегодня, в среду, 7 апреля, в Одессе продолжится ремонт дорог.
По данным Одесского городского совета, работы будут проходить во всех районах города.
В частности, в Приморском районе продолжается капитальный ремонт ул. Новощепной ряд и ул. Черняховского.
Текущий ремонт проезжей части дорог запланирован по следующим адресам:
- ул. Дюковская;
- ул. Дидрихсона;
- ул. К. Нищинского;
- спуск Олейника;
- ул. Старопортофранковская;
- ул. Среднефонтанская;
- ул. Маршала Говорова;
- ул. Зоопарковая;
- пр. Гагарина.
В Малиновском районе продолжается капитальный ремонт Алексеевского сквера.
Текущий ремонт будет проводиться на следующих улицах:
- ул. Балковская;
- ул. Святослава Рихтера;
- Овидиопольский путепровод;
- пр. Адмиральский.
В Киевском районе продолжают капитально ремонтировать тротуары по ул. Чубаевской.
Текущий ремонт проезжей части предусмотрен на:
- ул. Ромашковой;
- пр. Небесной Сотни;
- пр. Глушко;
- ул. Дача Ковалевского;
- ул. Марии Демченко.
В Суворовском районе текущий ремонт дорожного полотна будет вестись по следующим адресам:
- ул. Паустовского/пр. Добровольского;
- ул. Черноморского казачества;
- ул. С. Ядова;
- ул. Хуторская/Агрономической;
- ул. Слободская;
- ул. Краснослободская;
- ул. Академика Воробьева.
План работ может быть изменен в зависимости от погодных условий.
Фото: Фокус