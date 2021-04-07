Готовьтесь к пробкам: где в Одессе будут ремонтировать дороги 7 апреля – список улиц

В Одессе хотят сделать круговым движение возле аэропорта – объявлен тендер Управление дорожного хозяйства Одесского городского совета ищет подрядчика для разработки проектно-сметной документации по ремонту дороги и разработке схемы движения транспорта возле аэропорта, в связи с чем объявило соответствующий тендер. ПОДРОБНЕЕ

В центре Одессы началась реставрация исторического дома Вагнера (фото) В самом центре Одессы, на улице Дерибасовской, на углу с улицей Екатерининской, начали реставрацию памятника архитектуры — исторического дома Вагнера. Наш корреспондент побывал там и сделал несколько кадров. ПОДРОБНЕЕ