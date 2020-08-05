Слог «над» и слоненок на фасаде: одесские мастера восстановят еще одну старинную вывеску

Архитектор Наталья Лиманская, которая сейчас участвует в восстановлении старинной вывески на Льва Толстого, 5, рассказала «Одесской жизни», что в скором времени одесские мастера будут восстанавливать еще одну вывеску — в доме-памятнике архитектуры на ул. Коблевской, 42.

— Этот дом — памятник архитектуры. Что же до вывески, то там пока только три буквы сейчас видны, вернее, слог «над». Может, «лимонад»?.. Будем там работать, воссоздавать вывеску, — рассказала Наталья.

Этот старый трехэтажный дом (архитектор В.Шмидт) был построен в конце ХIХ века. Напомним, в 2015 году здесь прогремел взрыв — один из многих в череде терактов того времени…

Как только стало известно о еще одной обнаруженной вывеске, корреспондент «Одесской жизни» поспешила познакомиться с этим таинственным пока «над». В самом деле, под слоем штукатурки виднеется пока только этот слог — на фасаде, справа от ворот. А вот на фасаде выше имеется еще одна «штучка» — «влепленный» в фасад крошечный слоненок. Откуда «взялся» и что обозначает — мы можем пока догадываться.

А вот на ресурсе «Об Одессе — с любовью» мне попалось фото, которое вносит ясность в текст вывески, где прочитывается пока только «над». Как сообщает издание, «при ремонте фасада дома обнажилась вот эта надпись. Чтобы она не смущала народ, ее вновь поместили под штукатурку». Так вот, пометили тогда под штукатурку вывеску, о которой и идет речь. Ее текст прост: «Хозяйственныя принадлежности». Вот и стало ясно, что «над» — это часть слова «принадлежности»… Так стало понятно, что вывеску уже обнаруживали, но снова «замазывали».

Думаю, так же откроется и «тайна» слоненка на фасаде этого старого одесского дома.

Фото: Мария Котова и ресурс «Об Одессе с любовью»