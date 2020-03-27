Хроники коронавируса: рекордное количество заболевших за сутки и подделки экспресс-тестов

По состоянию на 27 марта в Украине подтверждено 310 случаев заражения коронавирусом COVID-19 из них 5 летальных. В Одесской области подтвердили 6 случаев заражения.
Украина
- В Украине зафиксировано 92 новых случая инфицирования. За время эпидемии от коронавируса в Украине умерли пять человек. Детали по ссылке!
- Украинцев будут тестировать на коронавирус на дому. Министерство здравоохранения Украины создаст спецбригады медработников для тестирования на коронавирус дома. Детали по ссылке!
- Испания отказалась от некачественных китайских тестов на коронавирус. В Украине же есть тесты той же фирмы. Детали по ссылке!
- Правительство упростит порядок предоставления субсидий гражданам, потерявшим работу в связи с карантином. Детали по ссылке!
- Из Турции в Украину доставили поддельные экспресс-тесты для диагностики COVID-19. По неподтвержденной информации тесты попали в Украину через Одессу. Детали по ссылке!
Одесса
- Над Одессой в течение трех часов летали священники УПЦ МП с молитвами от коронавируса. Во время полета пресс-служба епархии организовала прямую трансляцию в Facebook. В новости есть фото и видео сего события. Детали по ссылке!
- В Одессе тестируют клапаны для искусственной вентиляции легких. Из-за нехватки аппаратов ИВЛ на фоне эпидемии коронавируса такие клапаны могут позволить использовать один аппарат для 4 пациентов одновременно. Детали по ссылке!
- Детский лагерь «Алые паруса» в поселке Затока Одесской области определили местом временной обсервации жителей Белгорода-Днестровского. Детали по ссылке!
- Жителям Одессы с 27 марта начали выдавать специальные билеты для проезда в общественном транспорте на период карантина. Детали по ссылке!
- Одесса одной из первых в Украине занялась закупкой экспресс-тестов, и сегодня большая партия тестов прибыла в город. Детали по ссылке!
- В Одессе вечером лабораторным центром получено еще один положительный результат исследования на COVID-19. Детали по ссылке!
Регионы/Мир
- США обошли Китай по количеству зарегистрированных случаев инфицирования коронавирусом.
За сутки в США количество инфицированных выросло почти на 14 тысяч – до 82 179, тогда как в Китае не зарегистрировали ни одного нового случая и там осталось 81 285. Детали по ссылке!
- Некоторые пациенты, выздоровевшие после коронавируса, могут иметь проблемы с легкими. При этом большинство экспертов убеждены, что переболевшие COVID-19 имеют после этого иммунитет против вируса. Детали по ссылке!
- В селе Тынное Ровенской области зафиксировали вспышку коронавируса. Его подтвердили у девяти жителей села, одна женщина скончалась. Местные власти принимают меры, чтобы не допустить распространения вируса. Детали по ссылке!
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