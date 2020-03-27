Хроники коронавируса: рекордное количество заболевших за сутки и подделки экспресс-тестов

По состоянию на 26 марта в Украине подтверждено 196 случаев заражения коронавирусом COVID-19 из них 5 летальных. В Одесской области подтвердили 5 случаев заражения.

11-й день одесского карантина. Разгар обычного (что сейчас обычное?) дня: улицы все больше пустеют. «Картинка» одесских улиц меняется с каждым днем: еще совсем недавно в масках ходили единицы. Теперь редко кого встретишь без нее. Впрочем, теперь вообще редко кого можно увидеть.

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