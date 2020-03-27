Коронавирус в США: страна вышла на первое место в мире по числу заболевших

Об этом свидетельствуют данные ресурса Worldometers.

За сутки в США количество инфицированных выросло почти на 14 тысяч – до 82 179, тогда как в Китае не зарегистрировали ни одного нового случая и там осталось 81 285. Италия с более 6 тысячами новых случаев – на третьем месте по количеству зараженных (80 589).

При этом в США зафиксировано 1177 летальных случаев, тогда как в Италии — 8 215. Всего в мире количество инфицированных превысило 530 тысяч, количество погибших – более 23 тысяч.

Ранее Сенат США принял законопроект о выделении двух триллионов долларов на поддержание экономики страны. Это самый масштабный пакет помощи от правительства в американской истории, предполагается, что каждый взрослый житель США получит единоразовую помощь в размере 1200 долларов. Кроме того, небольшие компании смогут рассчитывать на дотации, позволяющие обеспечить выплату заработной платы.

Число безработных в США после вспышки эпидемии коронавируса превзошло все прогнозы и составило 3,3 миллиона человек.

Самая уязвимая часть населения – те, кто получает почасовую оплату труда и живет от зарплаты до зарплаты. Миллионы таких работников в одночасье остались без работы.

По данным министерства труда, более трех миллионов американцев на прошлой неделе подали заявки на получение пособий по безработице – побив предыдущий рекорд 1982 года, когда в очередь на пособия встали 695 тысяч человек.

Фото: EPA-EFE

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