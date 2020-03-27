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Новости Одессы и Одесской области

Коронавирус: могут ли остаться проблемы со здоровьем после выздоровления?

Коронавирус: могут ли остаться проблемы со здоровьем после выздоровления?

Некоторые пациенты, выздоровевшие после коронавируса, могут иметь проблемы с легкими. При этом большинство экспертов убеждены, что переболевшие COVID-19 имеют после этого иммунитет против вируса.

Как сообщает DW, у некоторых пациентов в Китае, которые выздоровели после  коронавируса, обнаружили затемнение в легких. Это может свидетельствовать о поражении органа.

Есть обнадеживающие данные, что около 80% заболевших выздоровели после коронавирусной инфекции. У многих болезнь протекает в легкой или средней форме, кроме того, большую роль играет своевременная и квалифицированная медицинская помощь.

Но сих пор есть очень мало информации о том, как чувствуют себя эти люди после своего выздоровления. Медикам еще предстоит выяснить, будут ли пациенты, которые выздоровели после COVID-19, иметь последствия болезни. Прежде всего, речь идет о легких, поскольку вирус поражает внутренние дыхательные пути, вызывая сухой кашель и пневмонию.

Врачи в Гонконге обнаружили сниженную функцию легких и постоянную одышку у некоторых пациентов, которые выздоровели после COVID-19. И хотя исследование проводилось на сравнительно небольшой группе, но его результаты дают первые показания о том, что после заболевания могут возникнуть отложенные во времени последствия. А некоторых пациентов функция легких после выздоровления могла снизиться примерно на 20-30 процентов.

Во время компьютерной томографии у пациентов в легких было обнаружено затемнение, которое может указывать на поражение органа.  В рамках одного из исследований, проведенных в больнице при Уханьском университете, были проанализированы 140 снимков легких пациентов, и во всех случаях было установлено их затемнение.

Фото: Xinhua News Agency

 

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