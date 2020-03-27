Детский лагерь в Затоке станет местом обсервации больных коронавирусом

Такое решение приняли в мэрии Бел­го­рода-Днес­тровско­го, сообщает “Наше місто”.

Уже до 1 ап­ре­ля дол­жны быть про­веде­ны рас­че­ты о со­дер­жа­нии од­но­го че­лове­ка в сут­ки в уч­режде­нии, а до 4 ап­ре­ля «Алые па­руса» дол­жно быть го­товы к при­ему мес­тных жи­телей.

На­пом­ним, по сос­то­янию на 26 мар­та в Одесс­ской об­ласти вы­яв­ле­ны 4 слу­чая за­боле­вания ко­рона­вирус­ной ин­фекци­ей COVID-19. Все за­болев­шие – в Одессе.

Фото: УСИ

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