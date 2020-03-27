Детский лагерь в Затоке станет местом обсервации больных коронавирусом

Детский лагерь «Алые паруса» в поселке Затока Одесской области определили местом временной обсервации жителей Белгорода-Днестровского.
Такое решение приняли в мэрии Белгорода-Днестровского, сообщает “Наше місто”.
Уже до 1 апреля должны быть проведены расчеты о содержании одного человека в сутки в учреждении, а до 4 апреля «Алые паруса» должно быть готовы к приему местных жителей.
Напомним, по состоянию на 26 марта в Одессской области выявлены 4 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Все заболевшие – в Одессе.
Фото: УСИ
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