fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Над Одесою впродовж трьох годин літали священики УПЦ МП з молитвами від коронавірусу (фото, відео)

Над Одесою впродовж трьох годин літали священики УПЦ МП з молитвами від коронавірусу (фото, відео)

Сьогодні, 27 березня, священики УПЦ МП, за підтримки Аероклубу «Одеса» і небайдужих віруючих одеситів провели повітряний хресний хід на літаку по межах Одеської єпархії УПЦ.

Про це повідомила пресслужба Одеської єпархії УПЦ МП.

Після скоєння традиційного акафісту перед Касперівським чудотворним образом Пресвятої Богородиці в Свято-Успенському кафедральному соборі вікарій Одеської єпархії архієпископ священики на літаку АН -2 піднялися в повітря над Одесою.

На борту літака знаходилися великі святині – Касперівський чудотворний образ Божої Матері, ікона Пресвятої Богородиці, іменована «Всецариця» ковчег з часткою мощей святого великомученика і цілителя Пантелеймона, а також хрест святого праведного Іони Одеського, в який вставлена ​​Частка чесного Древа Животворящого Хреста Господнього.

Під час польоту пресслужба єпархії організувала пряму трансляцію у Facebook.

Фото: Одеська єпархія УПЦ МП

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить