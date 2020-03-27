Над Одесою впродовж трьох годин літали священики УПЦ МП з молитвами від коронавірусу (фото, відео)

Сьогодні, 27 березня, священики УПЦ МП, за підтримки Аероклубу «Одеса» і небайдужих віруючих одеситів провели повітряний хресний хід на літаку по межах Одеської єпархії УПЦ.

Про це повідомила пресслужба Одеської єпархії УПЦ МП.

Після скоєння традиційного акафісту перед Касперівським чудотворним образом Пресвятої Богородиці в Свято-Успенському кафедральному соборі вікарій Одеської єпархії архієпископ священики на літаку АН -2 піднялися в повітря над Одесою.

На борту літака знаходилися великі святині – Касперівський чудотворний образ Божої Матері, ікона Пресвятої Богородиці, іменована «Всецариця» ковчег з часткою мощей святого великомученика і цілителя Пантелеймона, а також хрест святого праведного Іони Одеського, в який вставлена ​​Частка чесного Древа Животворящого Хреста Господнього.

Під час польоту пресслужба єпархії організувала пряму трансляцію у Facebook.

Фото: Одеська єпархія УПЦ МП

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