З Туреччини в Україну доставили підроблені експрес-тести для діагностики COVID-19 (фото)

Підроблені експрес-тести для діагностики коронавірусу контрабандно ввезені в Україну вилучила у Києві СБУ.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю Служби безпеки України блокували діяльність організованої групи, яка ввозила в нашу країну неякісні ліки та підроблені експрес-тести для діагностики COVID-19.

Препарати онкологічної групи та фальшиві експрес-тести ділки доставляли в Україну з Туреччини поза митним контролем, приховуючи продукцію у контейнерах з одягом. Таке транспортування також не дозволяло дотримуватись температурного режиму, що могло призвести до тяжких наслідків для здоров’я наших громадян.

Оперативники спецслужби задокументували, що ділки реалізовували онкопрепарати та експрес-тести без будь-якої дозвільної документації через інтернет та особисто клієнтам. Продукцію вони зберігали в антисанітарних умовах у підвальному приміщенні в столиці.

Під час слідчих дій за місцем зберігання контрабандного товару правоохоронці вилучили ліки і тести на майже 1 мільйон гривень.

Наразі проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії для встановлення всіх осіб, причетних до протиправної діяльності та притягнення їх до кримінальної відповідальності.

За непідтвердженою інформацією тести потрапили в Україну через Одесу.

Фото: СБУ

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