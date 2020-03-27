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Новости Одессы и Одесской области

В Уряді спростять порядок надання субсидій громадянам, які втратили роботу у зв’язку з карантином

В Уряді спростять порядок надання субсидій громадянам, які втратили роботу у зв’язку з карантином

Кабінет Міністрів України спростив порядок надання субсидій для громадян, які втратили роботу у зв’язку з карантином та стали на облік як безробітні.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Відповідну постанову ухвалено на засіданні, що відбулося у середу 25 березня.

– Ми зараз посилюємо напрям програми житлових субсидій в умовах карантину – робимо все можливе, щоб прибрати бюрократичні перепони і допомогти людям, – сказала міністерка соціальної політики Марина Лазебна.

Також Уряд компенсує отримувачам субсидій оплату житлово-комунальних послуг у середньому на 300 грн на період карантину. Це зроблено у зв’язку з тим, що зараз громадяни частіше перебувають вдома і відповідно споживають більше комунальних послуг.

Нагадаємо, що всі, хто мають право на субсидію, можуть оформити її онлайн. Для цього необхідно перейти на сайт Мінсоцполітики, зареєструватись за допомогою електронного підпису чи BankID, заповнити заяву про призначення субсидії та декларацію про доходи й витрати.

На пошту має прийти повідомлення про реєстрацію звернення. Але якщо цього не відбулося протягом доби, рекомендуємо заповнити заяву повторно. Рішення з приводу надання допомоги має надійти протягом декількох тижнів після реєстрації звернення.

Субсидії призначаються до кінця опалювального сезону. Щоб продовжити отримувати субсидію у наступному періоді, громадянам не потрібно звертатися до органів соціального захисту, адже цього року вони призначають її самостійно.

– Субсидія  – це одна з невідкладних послуг, від яких залежить матеріальний стан громадян. В умовах карантину важливо, щоб громадяни могли залишатися вдома, уникнути зайвого ризику і оформити послугу дистанційно. Продовжуємо готувати нові послуги онлайн, щоб і після карантину люди не витрачали свій час на черги та бюрократію, – прокоментував Віце-прем’єр-міністр – Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Фото: 24 Канал

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