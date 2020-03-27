Украинцев будут тестировать на коронавирус на дому

Как сообщил на брифинге в Киеве главный санитарный врач Виктор Ляшко, бригада будет отбирать у больных образцы на проведение исследований в вирусологической лаборатории.

“Дано поручение создать всем при центральных районных больницах мобильные бригады из водителя и медработников, чтобы на вызовы семейного врача, экстренной медпомощи, чтобы эта бригада приезжала домой к людям, у которых будет подозрение на коронавирус, для забора образцов на проведение исследований в вирусологической лаборатории. Это уменьшит необходимость посещать либо семейного врача, либо другое заведение здравоохранения, чтобы сдать анализ”, – заявил Ляшко.

Он отметил, что Минздрав сообщит контактные телефоны для вызова спецбригад ближайшее время.

Напомним, в Украине заболевание коронавирусом было подтверждено у 218 человек, за минувшие сутки заболело 62 человека.

Фото: РБК-Украина

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