fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Украинцев будут тестировать на коронавирус на дому

Украинцев будут тестировать на коронавирус на дому

Министерство здравоохранения Украины создаст спецбригады медработников для тестирования на коронавирус дома.

Как сообщил на брифинге в Киеве главный санитарный врач Виктор Ляшко, бригада будет отбирать у больных образцы на проведение исследований в вирусологической лаборатории.

“Дано поручение создать всем при центральных районных больницах мобильные бригады из водителя и медработников, чтобы на вызовы семейного врача, экстренной медпомощи, чтобы эта бригада приезжала домой к людям, у которых будет подозрение на коронавирус, для забора образцов на проведение исследований в вирусологической лаборатории. Это уменьшит необходимость посещать либо семейного врача, либо другое заведение здравоохранения, чтобы сдать анализ”, – заявил Ляшко.

Он отметил, что Минздрав сообщит контактные телефоны для вызова спецбригад ближайшее время.

Напомним, в Украине заболевание коронавирусом было подтверждено у 218 человек, за минувшие сутки заболело 62 человека.

Фото: РБК-Украина

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить