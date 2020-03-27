“Возможно, это прорыв”: в Одессе тестируют клапаны для искусственной вентиляции легких

Украинская компания Revel Laboratory тестирует в Одессе клапаны, напечатанные на 3D-принтерах, для аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Из-за нехватки аппаратов ИВЛ на фоне эпидемии коронавируса такие клапаны могут позволить использовать один аппарат для 4 пациентов одновременно.

Об этом сообщил сооснователь компании Revel Laboratory, глава штаба “Одесса vs COVID” Андрей Ставницер.

“Revel Laboratory в Медицинском доме Odrex тестирует клапан, который один ИВЛ по сути превращает в 4. Этот клапан они напечатали на 3D принтере после недели разработок и консультаций с международной группой инженеров. Пока все работает”, – написал Андрей Ставницер на своей странице в Facebook.

Технологию «разведения» ИВЛ на двоих пациентов позаимствовали в Италии, однако скопировать ее не получилось – подавляющее большинство аппаратов ИВЛ не такие, как у итальянцев.

“Поэтому Иван Чеботаев и Давид Ставницер собрали по всей планете заинтересованных инженеров и врачей, также к своей работе привлекли профессора анестезиологии и интенсивной терапии Олега Тарабрина. И у них получилось. Возможно, это прорыв,” – отметил Андрей Ставницер.

Чертежи и инструкции выложили в открытый доступ.

Gepostet von Stavnitser Andrey am Mittwoch, 25. März 2020

Gepostet von Stavnitser Andrey am Mittwoch, 25. März 2020

Фото, видео: Андрей Ставницер

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