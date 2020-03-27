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Новости Одессы и Одесской области

Карантин: одесситам начали выдавать спецбилеты на проезд в транспорте

Карантин: одесситам начали выдавать спецбилеты на проезд в транспорте

Жителям Одессы с 27 марта начали выдавать специальные билеты для проезда в общественном транспорте на период карантина.

Исполнительные органы Одесского горсовета выдают  билеты организациям, учреждениям, предприятиям в соответствии с поданными заявками.

Билеты будут действительны только при наличии удостоверения личности. Они будут необходимы и в  электротранспорте, и в маршрутках.

Без спецбилетов смогут ездить сотрудники правоохранительных органов, Вооруженных сил Украины, СБУ, госслужащие, а также ряд чиновников и приравненных к ним категорий работников. Они могут использовать для проезда свои служебные удостоверения.

Но пока не завершится выдача специальных билетов, в общественном транспорте можно ездить по служебному удостоверению или со справкой с места работы.

О дате введения проезда исключительно по специальному билету в одесской мэрии сообщат позже.

Фото: Одесский горсовет

 

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