Карантин: одесситам начали выдавать спецбилеты на проезд в транспорте

Жителям Одессы с 27 марта начали выдавать специальные билеты для проезда в общественном транспорте на период карантина.
Исполнительные органы Одесского горсовета выдают билеты организациям, учреждениям, предприятиям в соответствии с поданными заявками.
Билеты будут действительны только при наличии удостоверения личности. Они будут необходимы и в электротранспорте, и в маршрутках.
Без спецбилетов смогут ездить сотрудники правоохранительных органов, Вооруженных сил Украины, СБУ, госслужащие, а также ряд чиновников и приравненных к ним категорий работников. Они могут использовать для проезда свои служебные удостоверения.
Но пока не завершится выдача специальных билетов, в общественном транспорте можно ездить по служебному удостоверению или со справкой с места работы.
О дате введения проезда исключительно по специальному билету в одесской мэрии сообщат позже.
Фото: Одесский горсовет
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