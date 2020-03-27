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Новости Одессы и Одесской области

Одесса получила 10 тысяч тестов на коронавирус производства Великобритании

Одесса получила 10 тысяч тестов на коронавирус производства Великобритании

Одесса одной из первых в Украине занялась закупкой экспресс-тестов, и сегодня большая партия тестов прибыла в город.

В пятницу, 27 марта, в Одессе получили 10 тысяч таких тестов производства Великобритании, сообщает Оперативный штаб Одессы по борьбе с коронавирусом в своем Телеграм-канале.

Данные тесты разрешены к применению в Украине и имеют все необходимые сертификаты соответствия.

В пресс-службе одесской мэрии пояснили, что принципиальное отличие данных тестов от тест-систем других производителей заключается в том, что для диагностики можно использовать как венозную кровь, так и капиллярную из пальца. Это упрощает и повышает безопасность обследования.

Тест-системы закуплены по ускоренной процедуре за средства городского бюджета Одессы. Общая сумма финансирования составила 3,25 млн гривен.

Решение о необходимости тестирования на коронавирус принимается врачом. Тестирование проводится исключительно по медицинским показаниям. При появлении симптомов острой респираторной инфекции в первую очередь необходимо позвонить своему семейному врачу.

В Одессе работает «горячая линия» по вопросам коронавируса:

  • 15-50 — бесплатно со стационарных телефонов;
  • 0-800-50-15-50 — бесплатно с мобильных телефонов.

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