В Украине зафиксировали 218 случаев коронавируса: 4 человека выздоровели

В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 218 случаев инфицирования коронавирусом.
Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения – главный санврач Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.
За предыдущие сутки в Украине зафиксировано 62 новых случая инфицирования. За время эпидемии от коронавируса в Украине умерли пять человек.
“Есть и хорошие новости – четыре случая выздоровления, из них один ребенок. Ждем сегодня на выписку пятого”, – сказал Виктор Ляшко.
Коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область — 5 случаев;
Волынская область — 2 случая;
Днепропетровская область — 3 случая;
Донецкая область — 2 случая;
Запорожская область — 8 случаев;
Закарпатская область — 1 случай;
Житомирская область — 2 (1 летальный) случая;
Ивано-Франковская область — 24 (2 летальных) случая;
Киев — 47 случаев;
Киевская область — 32 случая;
Львовская область — 3 случая;
Луганская область — 1 случай;
Одесская область — 4 случая;
Ровенская область — 9 случаев;
Тернопольская область — 25 случаев (1 летальный)
Херсонская область — 1 случай;
Черновицкая область — 47 (1 летальный) случаев;
Черкасская область — 2 случая.
Фото: ТСН
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