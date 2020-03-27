В Украине зафиксировали 218 случаев коронавируса: 4 человека выздоровели

В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 218 случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения – главный санврач Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.

За предыдущие сутки в Украине зафиксировано 62 новых случая инфицирования. За время эпидемии от коронавируса в Украине умерли пять человек.

“Есть и хорошие новости – четыре случая выздоровления, из них один ребенок. Ждем сегодня на выписку пятого”, – сказал Виктор Ляшко.

Коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 5 случаев;

Волынская область — 2 случая;

Днепропетровская область — 3 случая;

Донецкая область — 2 случая;

Запорожская область — 8 случаев;

Закарпатская область — 1 случай;

Житомирская область — 2 (1 летальный) случая;

Ивано-Франковская область — 24 (2 летальных) случая;

Киев — 47 случаев;

Киевская область — 32 случая;

Львовская область — 3 случая;

Луганская область — 1 случай;

Одесская область — 4 случая;

Ровенская область — 9 случаев;

Тернопольская область — 25 случаев (1 летальный)

Херсонская область — 1 случай;

Черновицкая область — 47 (1 летальный) случаев;

Черкасская область — 2 случая.

Фото: ТСН

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