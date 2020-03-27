Коронавирус в регионах: в Ровенской области изолировали село

В селе Тынное Ровенской области зафиксировали вспышку коронавируса. Его подтвердили у девяти жителей села, одна женщина скончалась. Местные власти принимают меры, чтобы не допустить распространения вируса.

Как сообщил глава Ровенской ОГА Виталий Коваль, все пациенты изолированы, их состояние стабильное.

«Еще вчера после получения данных быстрых тестов на выездах из села установлены посты патрульной полиции и работников ГСЧС. До выяснения обстоятельств – запрещено покидать село. Движение габаритного транспорта запущено в обход села», – отметил Коваль.

Сейчас устанавливают, с кем контактировали зараженные. Известно, что многие из них посещали церковь.

В районную больницу направили дополнительные тесты, защитные костюмы и маски.

Фото: Укринформ

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