В Вене завершился финал Евровидения 2026 года.

Победителем конкурса стала Болгария.

Страну представила DARA с песней Bangaranga.

Болгария получила самую большую поддержку как от жюри, так и от зрителей.

Украина представляла группу LELÉKA с песней Ridnym.

Украина заняла 9 место и вошла в топ-10 конкурса.

В Вене завершился 70-й песенный конкурс Евровидения 2026 года. В этом году победу одержала Болгария. Ее на сцене представила певица DARA с песней Bangaranga.

По итогам голосования национальных жюри именно Болгария вышла на первую позицию, получив высшую поддержку профессиональных судей.

В ходе зрительского голосования также определились фавориты вечера. Наибольшую поддержку от еврофанов получила Болгария, которая в итоге закрепила свое лидерство и стала победителем конкурса.

Что касается Украины, то ее представляла группа LELÉKA с композицией Ridnym. По результатам финала украинские артисты заняли 9 место.

Ранее участники группы объясняли, что их конкурсная песня несет важный месседж — не поддаваться страху, не идти на уступки агрессору и отстаивать собственную позицию.