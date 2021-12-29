Гололед, стрельба в бильярдном клубе и «тигровый» клип: главные новости Одессы за 28 декабря

Во вторник, 28 декабря 2021 года, “Одесская жизнь” освещала такие значимые события Одессы и Одесской области.

В ночь с 27 на 28 декабря на Одессу обрушилась настоящая непогода: снег вперемежку с дождем, сильный ветер и, в довершение, заморозки. И город оказался закованным в лед. Красиво, но и небезопасно.

При этом, в мэрии пожаловались, что владельцы торговых точек, предприятий, руководство ведомств, ОСМД и ЖСК не торопятся участвовать в борьбе с гололедом.

На площади Деревянко 20-летний парень попал под трамвай и лишился обеих ног.

А у Нового рынка продавец петард и фейерверков набросился с ножом на съемочную группу телеканала «ДумскаяТВ»: журналисты зафиксировали незаконную продажу пиротехники детям.

Вечером того же дня стреляли в бильярдном клубе «Арена» на улице Посмитного. В результате пострадали двое мужчин: один погиб, а другой – тяжело ранен.

И о хорошем: из вагоноремонтных мастерских КП «Одесгорэлектротранс» вышел 30-й вагон трамвая «Одиссей» собственной сборки. Трамвай оборудован пандусом, визуальной информационной системой оповещения, а также звуковой информационной системой оповещения пассажиров с ослабленным зрением.

Одесский зоопарк представил свой очередной новогодний клип – на этот раз он посвящен наступающему Году Тигра. Главную роль уже по доброй традиции исполнил директор зоопарка Игорь Беляков. На этот раз он предстал в двух ипостасях…