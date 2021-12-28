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Одесса во льду: в городе обледенели тротуары, деревья и автомобили (фоторепортаж)

Одесса во льду: в городе обледенели тротуары, деревья и автомобили (фоторепортаж)

В ночь с 27 на 28 декабря на Одессу обрушилась настоящая непогода: снег вперемежку с дождем, сильный ветер и, в довершение, заморозки. Город оказался закованным в лед.

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Бывают ситуации, когда природными явления лучше любоваться сидя дома, в тепле. И фотокорреспондент «Одесской Жизни» предоставил нашим читателям такую возможность.

Улицы, деревья и машины в Одессе покрылись льдом

Рискуя поскользнуться, он все же прошелся по городу, чтобы запечатлеть начатое природное явление – обледенение. К счастью, в этот раз оно оказалось не таким масштабным, как в прошлые годы. Поэтому, возможно, кадры и не такие впечатляющие, зато и негативных последствий для города минимум.

Тем более, коммунальщики еще затемно принялись чистить тротуары и посыпать их песчано-солевой смесью и солью.

На областных дорогах работа и вовсе кипела всю ночь.

Хотя, не обошлась эта погода и без неприятных моментов. Например, поселок Котовского в час-пик остался без трамвайного сообщения.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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