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В одесском бильярдном клубе застрелили человека (фото)

В одесском бильярдном клубе застрелили человека (фото)

Сегодня вечером, 28 декабря 2021 года, в одесском бильярдном клубе в Аркадии произошла перестрелка. Есть жертва.

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По информации областного управления Нацполиции, убийство произошло в бильярдном клубе «Арена» на улице Посмитного, 2А. О том, что в заведении стреляли, в полицию сообщила администрация клуба.

В результате пострадали двое мужчин: один погиб, а другой – тяжело ранен, его госпитализировали.

Сейчас на месте работают следователи, эксперты-криминалисты и судмедэксперт.

убийство в бильярдном клубе

Вероятного убийцу задержали. У него изъяли вероятное орудие убийства – пистолет.

убийство в бильярдном клубе, задержание

По предварительной информации, нападавших было двое, одному из них удалось сбежать.

Идут следственные действия.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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