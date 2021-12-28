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30-й одесский «Одиссей»: чем примечателен этот трамвай и где будет ходить? (фото)

30-й одесский «Одиссей»: чем примечателен этот трамвай и где будет ходить? (фото)

Сегодня, 28 декабря, из вагоноремонтных мастерских КП «Одесгорэлектротранс» вышел 30-й вагон трамвая «Одиссей» собственной сборки.

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Как сообщили в пресс-службе коммунального предприятия, трамвай с личным номером 3322 оборудован пандусом для заезда пассажиров на инвалидных колясках, визуальной информационной системой оповещения маршрута прохождения для пассажиров с нарушениями слуха, а также звуковой информационной системой оповещения пассажиров с ослабленным зрением.

30-й одесский трамвай Одиссей-2

Как и предыдущий вагон, у нового трамвая имеется подсветка лестницы в салоне, что повышает комфорт пассажиров в вечернее время, а также места для зарядки мобильных телефонов. Кроме того, улучшена внешняя подсветка трамвая.

30-й одесский трамвай Одиссей-3

Новый трамвай будет курсировать по маршруту №7 – от Пересыпского моста до торгового центра «Таврия В».

30-й одесский трамвай Одиссей-4

По словам вице-мэра Сергей Тетюхина, на сегодняшний день трамваи собственного производства составляют четвертую часть подвижного состава КП «Одесгорэлектротранс». За пять лет в вагоноремонтных мастерских предприятия собрали уже 30 трамваев «Каштан», «Одиссей» и «Одиссей-МАХ».

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Фото КП «Одесгорэлектротранс»

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Редакция ПРОФИЛЬ

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