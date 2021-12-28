Новости Одессы и Одесской области

Власти Одессы грозятся штрафовать магазины и ОСМД, которые не убирают снег и лед

Власти Одессы грозятся штрафовать магазины и ОСМД, которые не убирают снег и лед

В мэрии пожаловались, что владельцы торговых точек, предприятий, руководство ведомств, ОСМД и ЖСК не торопятся участвовать в борьбе с гололедом. А ведь по правилам благоустройства города они обязаны чистить прилегающую к их объектам территорию.

К большому сожалению владельцы магазинов, предприятий, различных ведомств, ОСМД и ЖСК почти не участвуют в борьбе с гололедицей, хотя, согласно правилам благоустройства Одессы, должны это делать. Будем прибегать к штрафным санкциям,

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— сказано в сообщении Департамента городского хозяйства при Одесской мєрии.

Напомним, что сегодня коммунальщики с 5 утра борются со льдом на одесских улицах. Правда, не везде успешно. Жители поселка Котовского жалуются, что там тротуары представляют собой сплошной лед, которого не касалась ни лом, ни соль дворника.

Бороться с непогодой городским коммунальным службам приходится второй день подряд. Вчера город засыпало снегом, а сегодня в Одессе случилось обледенение. Под слоем льда оказались не только дороги и тротуары, но также сами дома, деревья, провода электропередач и автомобили.

Помимо городских дорог в области активно расчищают автомагистрали государственного значения. Техника Службы автомобильных дорог работает круглосуточно.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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