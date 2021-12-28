В Одессе продавец пиротехники напал с ножом на журналистов (видео)

Сегодня у одесского Нового рынка продавец петард и фейерверков набросился с ножом на съемочную группу телеканала «ДумскаяТВ», после того как журналисты зафиксировали незаконную продажу пиротехники несовершеннолетним.

Внимание журналистов не понравилось продавцам петард

Как рассказала участница инцидента, журналистка Тома Кирилюк, она снимала сюжет о предновогодней продаже пиротехники. Чтобы проверить законопослушность продавцов, она попросила детей 8 и 11 лет попробовать купить петарды. Эксперимент фиксировался на камеру. После того, как детям как ни в чем ни бывало продали петарды, Кириллюк подошла к ларьку и попросила продавца объяснить свои действия.

«Продавцам это не понравилось и они начали нам угрожать и бросаться. Мы отошли от агрессивных людей и вызвали полицию. А они начали срочно собирать товар и грузить его в подъехавшую машину. Когда показался автомобиль полиции, я им сказала, чтобы они не спешили, мол, едет полиция и они должны дать объяснения. Один из продавцов бросился на нас с ножом. К счастью, его задержали прохожие»,

– рассказала журналистка.

На видео присутствует ненормативная лексика:

Агрессивного мужчину доставили в Приморский райотдел полиции для выяснения обстоятельств инцидента.

Нападения на журналистов: Одесчина в лидерах

Отметим, что это уже не первый случай нападения на журналистов «ДумскойТВ». Так, а октябре этого года на съемочную группу набросились владельцы пляжной таверны «Лев» в Лузановке. Сначала они требовали предоставить некое «разрешение» и прекратить съемку, а затем применили физическую силу в отношении видеооператора.

Между тем, по словам руководителя медиа-холдинга «Думская» Юрия Басюка, полицейские регистрировали производство по «журналистской» статье крайне неохотно, и редакции даже пришлось выходить на руководство Главка.

По данным Национального Союза Журналистов Украины, Одесская область стабильно лидирует в антирейтинге по нападениям на журналистов. Так, за период с 2017-го по начало 2021 года в регионе произошло 40 нападений на представителей различных СМИ.

Читайте также:

Источник и видео: Думская, фото иллюстративное