«Самый лучший в мире зверь»: Одесский зоопарк выпустил клип в честь Года Тигра (видео)

Сегодня, 28 декабря, Одесский зоопарк представил свой очередной новогодний клип – на этот раз он посвящен наступающему Году Тигра. Видео опубликовано на YouTube-канале зоопарка.

Пойманный хищник и выигранное пари

Главную роль уже по доброй традиции исполнил директор зоопарка Игорь Беляков. На этот раз он предстал в двух ипостасях – собственно символа года, который, по сюжету видео, сбежал из клетки, но в итоге был пойман и усыплен транквилизатором, и самого себя, выигравшего пари у байкера, исполнив песню собственного сочинения под аккомпанемент аккордеона.

Наливайте, пьем до дна, Заживем теперь сполна, Ведь на трон взошел теперь Самый лучший в мире зверь,

– поет Игорь Беляков.

Съемки клипа проходили на территории зоопарка, а в «массовке» снялись сотрудники заведения.

Статья по теме: Как встретить Новый год, чтобы угодить Голубому водяному Тигру в 2022 году

Оригинальные видеоролики – «фишка» Одесского зоопарка

Отметим, что Игорь Беляков – мастер перевоплощений и регулярно удивляет одесситов креативными выдумками. А накануне Нового года в зоопарке стала уже традицией съемка оригинальных праздничных роликов, где Игорь Беляков – и режиссер, и актер, и исполнитель песен собственного сочинения.

Так, в прошлом году директор Одесского зоопарка перевоплотился в Белого Быка.

Как признался сам Беляков, концепцию новогодних клипов он начинает обдумывать уже с лета. Тогда же идет работа и над костюмами – их изготавливают из подручных материалов.

Цель таких клипов, по словам Белякова – порадовать и развеселить людей. Ну и заведение популяризировать, само собой.

Читайте также: Директор Одесского зоопарка получил международную экологическую премию

Кстати, напомним, что в эти предпраздничные дни в Одесском зоопарке проходят новогодние мероприятия. Гостям праздника обещают веселые игры и конкурсы от Снегурочки, танцы от Тигра и, конечно, подарки от Деда Мороза.

Очередное мероприятие состоится завтра, 29 декабря, на входе в зоопарк. Начало – в 12:00.

Фото: скриншот с видео Одесского зоопарка