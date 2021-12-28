В Одессе возле Дома мебели парню отрезало ноги трамваем

Молодой мужчина попал вчера вечером, 27 декабря, под трамвай на площади Бориса Деревянко (остановка Дом мебели). Его госпитализировали с травматической ампутацией обеих ног.
Поскользнулся и угодил под трамвай
В сообщении коммунального предприятия «Одесгорэлектротранс» сказано, что в 21:10 пешеход-мужчина, пересекая обособленный трамвайный путь в неустановленном месте в районе площади Деревянко.
Молодой человек не удержался на ногах и попал под переднюю тележку вагона трамвайного маршрута №10, направлявшегося к Старосенной площади.
В результате ДТП мужчина получил повреждение и был доставлен в медицинское учреждение.
Пострадавший умолял поднять трамвай
При этом очевидица происшествия описывают случившееся так:
Проходила в 21.20 на площади Деревянко возле Рошен стоит трамвай, переехал человека… Я увидела санки, и мне стало дурно, думала ребенок, парень в одежде скорой сказал что там молодой человек, поскользнулся и трамвай его затащил, там жесть…
Под трамваем он кричит: «Уберите вагон, мои колени!..» Живой, но ноги… отдельно… Скорая, МЧС, полиция, пожарка — все там, вот бы кран приехал трамвай поднять, а то все стоят и ничего не могут сделать, водитель женщина в истерике.
Не пойму откуда санки… Все стояли и переживали: может там ребенок где.
Там просто жесть… Ноги отдельно… Хоть бы выжил.
Отметим, что в районе площади Деревянко дорожно-транспортные происшествия с трамваями не редкость. Так, недавно в одном и том же месте трамваи таранили в бок легковушки:
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Также недалеко от этого места в ноябре 2021 года трамвай насмерть сбил молодого мужчину.
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