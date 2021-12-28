В Одессе обледенели улицы, дома и деревья

Прогнозы синоптиков о том, что на Одессу прольется ледяной дождь, оправдались. Затем ударил мороз и теперь тротуары, дороги, дома и деревья покрыты корочкой льда. Будьте осторожны, выходя на улицу.

Еще вчера в мэрии обратились к одесситам с просьбой, по возможности, оставаться дома и не покидать жилищ. Поскользнуться и получить травму во время гололеда вероятность очень велика.

Особенно это касается водителей – на дорогах скользко и опасность дорожно-транспортных происшествий выросла в разы.

Кроме того, сейчас опасно находиться под ветками деревьев и проводами линий электропередач. Из-за льда они могут поломаться, оборваться и травмировать прохожих.

Не стоит также парковать под деревьями автомобили. В Одессе часто случается, что упавшие в непогоду ветки, а то и деревья целиком, повреждают машины, под ними стоящие.

По прогнозам синоптиков сегодня днем, 28 декабря, в Одессе также ожидается мокрый снег.

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