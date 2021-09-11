Новости Одессы и Одесской области

Главные новости Одессы 10 сентября: подорожание электротранспорта и тепла

Главные новости Одессы 10 сентября: подорожание электротранспорта и тепла

В пятницу, 10 сентября 2021 года, «Одесская жизнь» освещала такие важные новости Украины, Одессы и Одесской области.

Главным ньюсмэйкером в пятницу 10 сентября стало КП «Одесгорэлектротранс». Были от предприятия новости хорошие и не очень.

Плохая заключается в том, что проезд в городском электротраспорте скоро подорожает.

Но хороших новостей больше:

Подвижной состав пополнился новыми электробусами и трамваями.

В Одессе появится особенный троллейбусный маршрут

КП «Одесгорэлектротранс» признали лучшим предприятием электротранспорта в Украине

Кроме того, стало известно об еще одном разрушающемся памятнике архитектуры

Мы посмотрели, что из себя сейчас представляет аварийный Ивановский мост

Рассказали, как бесплатно получить новую профессию

Узнали, где и чем прививают на выходных от коронавируса

Разбирались с тарифами на тепло, зима-то близко

И читали афишу бесплатных событий в городе на выходные – отдыхать то тоже надо.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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