Главные новости Одессы 10 сентября: подорожание электротранспорта и тепла

В пятницу, 10 сентября 2021 года, «Одесская жизнь» освещала такие важные новости Украины, Одессы и Одесской области.
Главным ньюсмэйкером в пятницу 10 сентября стало КП «Одесгорэлектротранс». Были от предприятия новости хорошие и не очень.
Плохая заключается в том, что проезд в городском электротраспорте скоро подорожает.
Но хороших новостей больше:
Подвижной состав пополнился новыми электробусами и трамваями.
В Одессе появится особенный троллейбусный маршрут
КП «Одесгорэлектротранс» признали лучшим предприятием электротранспорта в Украине
Кроме того, стало известно об еще одном разрушающемся памятнике архитектуры
Мы посмотрели, что из себя сейчас представляет аварийный Ивановский мост
Рассказали, как бесплатно получить новую профессию
Узнали, где и чем прививают на выходных от коронавируса
Разбирались с тарифами на тепло, зима-то близко
И читали афишу бесплатных событий в городе на выходные – отдыхать то тоже надо.
Читайте также главные новости города и области за 9 сентября