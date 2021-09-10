Одесский Ивановский мост: чем «болеет» «уставшая» магистраль? (фоторепортаж)

Одесский Ивановский мост… Сначала его признали аварийным и не подлежащим ремонту, а затем решили полностью реконструировать. В каком же состоянии путепровод сейчас? И насколько безопасно им пользоваться? На эти и многие другие вопросы попытался ответить в своих фото корреспондент «Одесской жизни».

Как можно заметить, состояние моста, мягко говоря, далеко от идеального. От нашего внимания не ускользнули ни ямы, ни вмятины и даже местами трещины на проезжей части, ни ржавчина на опорах. Да, одна полоса на мосту перекрыта, о чем свидетельствуют установленные здесь знаки. И недавно появившиеся здесь ограничители для фур на месте. Впрочем, крупногабаритный транспорт в момент съемок на мосту замечен не был.

Впрочем, смотрите сами:

Как сообщала «Одесская жизнь», сейчас в Одессе разрабатывается проект абсолютно нового Ивановского путепровода и идет подготовка к полной его реконструкции. Предполагается, что мост станет шире и длиннее, его хотят продлить в сторону Овидиопольской дороги, а под мостом – обустроить кольцевую транспортную развязку.

Ранее эксперты признали Ивановский путепровод непригодным к эксплуатации. В этой связи Одесский горсовет решил отказаться от ремонта аварийного Ивановского путепровода и построить на его месте новый мост.

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