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Одесский Ивановский мост: чем «болеет» «уставшая» магистраль? (фоторепортаж)

Одесский Ивановский мост: чем «болеет» «уставшая» магистраль? (фоторепортаж)

Одесский Ивановский мост… Сначала его признали аварийным и не подлежащим ремонту, а затем решили полностью реконструировать.
В каком же состоянии путепровод сейчас? И насколько безопасно им пользоваться? На эти и многие другие вопросы попытался ответить в своих фото корреспондент «Одесской жизни».

Как можно заметить, состояние моста, мягко говоря, далеко от идеального. От нашего внимания не ускользнули ни ямы, ни вмятины и даже местами трещины на проезжей части, ни ржавчина на опорах. Да, одна полоса на мосту перекрыта, о чем свидетельствуют установленные здесь знаки. И недавно появившиеся здесь ограничители для фур на месте. Впрочем, крупногабаритный транспорт в момент съемок на мосту замечен не был.

Впрочем, смотрите сами:

Ивановский мост до реконструкции
Ивановский мост до реконструкции2
Ивановский мост до реконструкции3
Ивановский мост до реконструкции4
Ивановский мост до реконструкции5
Ивановский мост до реконструкции6
Ивановский мост до реконструкции7
Ивановский мост до реконструкции8
Ивановский мост до реконструкции9
Ивановский мост до реконструкции10
Ивановский мост до реконструкции11
Ивановский мост до реконструкции12
Ивановский мост до реконструкции13
Ивановский мост до реконструкции14
Ивановский мост до реконструкции15
Ивановский мост до реконструкции16
Ивановский мост до реконструкции17
Ивановский мост до реконструкции18
Ивановский мост до реконструкции20
Ивановский мост до реконструкции21
Ивановский мост до реконструкции22
Ивановский мост до реконструкции23
Ивановский мост до реконструкции24
Ивановский мост до реконструкции25
Ивановский мост до реконструкции26
Ивановский мост до реконструкции27
Ивановский мост до реконструкции28
Ивановский мост до реконструкции29
Ивановский мост до реконструкции30
Ивановский мост до реконструкции31
Ивановский мост до реконструкции32

Как сообщала «Одесская жизнь», сейчас в Одессе разрабатывается проект абсолютно нового Ивановского путепровода и идет подготовка к полной его реконструкции. Предполагается, что мост станет шире и длиннее, его хотят продлить в сторону Овидиопольской дороги, а под мостом – обустроить кольцевую транспортную развязку.

Ранее эксперты признали Ивановский путепровод непригодным к эксплуатации. В этой связи Одесский горсовет решил отказаться от ремонта аварийного Ивановского путепровода и построить на его месте новый мост.

Читайте также: Кто разработает проект реконструкции одесского Ивановского моста?

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Редакция ПРОФИЛЬ

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