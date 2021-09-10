Новости Одессы и Одесской области

Главные новости Одессы 9 сентября: «зеленая» отсрочка, избитый бывший депутат и позитив от «IT-бабушек»

Главные новости Одессы 9 сентября: «зеленая» отсрочка, избитый бывший депутат и позитив от «IT-бабушек»

В четверг, 9 сентября 2021 года, «Одесская жизнь» освещала такие важные новости Украины, Одессы и Одесской области.

Украина не переходит с 13 сентября в «желтую» зону карантина, а остается в «зеленой». Таким образом, массовый переход на удаленку школам Одесской области пока не грозит: сейчас Минздрав инициирует изменения, предусматривающие смягчение требований по вакцинации педагогов.

В рамках борьбы с пластиком Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины инициирует запрет на производство, ввоз и введение в оборот одноразовых пластиковых изделий, для которых существует альтернатива.

Кабмин согласовал указ президента о возвращении престижного статуса университету «Одесская политехника».

На трассе Киев – Одесса попал в аварию автобус с паломниками. Погиб гражданин Израиля.

В Одессе неизвестные совершили нападение на бывшего депутата Лиманского райсовета и соучредителя ресторана «Яхта» Сергея Кривенко.

И о хорошем: в субботу одесситов ждет танцевальный open-air на Театральной площади.

Кроме того, не за горами один из самых позитивно-осенних, активных и ярких фестивалей года – фестиваль «Планета долгожителей», организованный ОО «Всеукраинский союз активного долголетия «ІТ-бабушки».

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Редакция ПРОФИЛЬ

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