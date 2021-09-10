Предприятие-прародитель одесского трамвая «Одиссей» признали лучшим в Украине

Об этом стало известно во время отчетной конференции корпорации «Укрэлектротранс», которая состоялась в Одессе, сообщает департамент городского хозяйства мэрии города.

В целом для участия во всеукраинском конкурсе показатели своей работы представили 23 электротранспортных предприятия страны.

Согласно представленным на конференции данным одесских коммунальщиков, с 2016 года в вагоноремонтных мастерских ОГЭТ собрали 27 трамваев «Каштан», «Одиссей» и «Одиссей МАХ», а также три электробуса собственного производства. Помимо этого, были модернизированы и капитально отремонтированы десятки единиц трамваев, троллейбусов и спецтехники.

В планах коммунальщиков – до конца этого года собрать еще три вагона «Одиссей» и электробус.

Напомним, ранее одесситам рассказали, что будет с ценой на проезд в трамваях и троллейбусах после подорожания маршруток.

Также «Одесская жизнь» писала о том, что новые электробусы в Одессе пока отменяются: власти уже второй раз отменили тендер на покупку этого транспорта.

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Фото с Facebook-страницы департамента городского хозяйства Одесского горсовета