В Одессе появится особенный троллейбусный маршрут

Новый троллейбусный маршрут №15 появится в ближайшее время в Одессе. Он соединит улицу Корнюшина и Железнодорожный вокзал. Особенность маршрута в том, что обслуживать его будут троллейбусы с автономным ходом и электробусы.

Основная часть 15-го маршрута пройдет по улицам Балковской, Приморской и далее по центральным улицам.

Пока маршрут будет экспериментальным, так как для его полноценного запуска сейчас не достает необходимого количества единиц транспорта.

«Одесгорэлектротранс» располагает всего тремя электробусами, да и то – это скорее троллейбусы с автономным ходом. Но, с другой стороны, это и их преимущество, так как такие машины могут подзаряжать свои аккумуляторы от троллейбусной контактной сети. А также двигаться там, где такая сеть есть, как обычный троллейбус.

В этом году в своих мастерских предприятие соберет еще одну такую машину. Всего их станет четыре.

И шесть новых электробусов город планирует еще приобрести. Хотя с этим у коммунального предприятия возникли сложности. Уже два раза отменялся тендер на покупку электробусов.

Сначала горсовет неправильно подготовил документы, во второй раз было всего два участника, и одного из них не допустили к торгам из-за ошибок в оформлении документации.

По словам вице-мэра Сергея Тетюхина, для полноценного запуска маршрута необходимо иметь 10 машин.

Пока же его будут обслуживать три электробуса-троллейбуса. Стоимость проезда останется такой же, как в обычных троллейбусах – 5 грн.

Хотя тот же Тетюхин анонсировал подорожание стоимости проезда в городском электротранспорте до 8 грн. Если это произойдет, то, соответственно, подорожают и поездки на новом 15-м особенном троллейбусном маршруте.

Ранее стало известно, что коммунальное предприятие “Одесгорэлектротранс” признали лучшим электротранспортным предприятием страны в первом полугодии 2021 г.

Еще по теме: На одесские улицы выходит первый электробус

Транспортные реформы в Одессе: отмена маршруток и новые электробусы

Фото с официального сайта Одесского городского совета