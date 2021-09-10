Новости Одессы и Одесской области

В Одессе появится особенный троллейбусный маршрут

В Одессе появится особенный троллейбусный маршрут

Новый троллейбусный маршрут №15 появится в ближайшее время в Одессе. Он соединит улицу Корнюшина и Железнодорожный вокзал. Особенность маршрута в том, что обслуживать его будут троллейбусы с автономным ходом и электробусы.

Основная часть 15-го маршрута пройдет по улицам Балковской, Приморской и далее по центральным улицам.

Пока маршрут будет экспериментальным, так как для его полноценного запуска сейчас не достает необходимого количества единиц транспорта.

«Одесгорэлектротранс» располагает всего тремя электробусами, да и то  – это скорее троллейбусы с автономным ходом. Но, с другой стороны, это и их преимущество, так как такие машины могут подзаряжать свои аккумуляторы от троллейбусной контактной сети. А также двигаться там, где такая сеть есть, как обычный троллейбус.

В этом году в своих мастерских предприятие соберет еще одну такую машину. Всего их станет четыре.

И шесть новых электробусов город планирует еще приобрести. Хотя с этим у коммунального предприятия возникли сложности. Уже два раза отменялся тендер на покупку электробусов.

Сначала горсовет неправильно подготовил документы, во второй раз было всего два участника, и одного из них не допустили к торгам из-за ошибок в оформлении документации.

По словам вице-мэра Сергея Тетюхина, для полноценного запуска маршрута необходимо иметь 10 машин.

Пока же его будут обслуживать три электробуса-троллейбуса. Стоимость проезда останется такой же, как в обычных троллейбусах – 5 грн.

Хотя тот же Тетюхин анонсировал подорожание стоимости проезда в городском электротранспорте до 8 грн. Если это произойдет, то, соответственно, подорожают и поездки на новом 15-м особенном троллейбусном маршруте.

Ранее стало известно, что коммунальное предприятие “Одесгорэлектротранс” признали лучшим электротранспортным предприятием страны в первом полугодии 2021 г.

Еще по теме: На одесские улицы выходит первый электробус

Транспортные реформы в Одессе: отмена маршруток и новые электробусы

Фото с официального сайта Одесского городского совета 

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить