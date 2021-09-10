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Визажист, дизайнер, оператор дрона: Одесский центр занятости приглашает всех желающих сменить профессию

Визажист, дизайнер, оператор дрона: Одесский центр занятости приглашает всех желающих сменить профессию

Одесский городской Центр занятости приглашает всех желающих на обучение на базе Одесского центра профессионально-технического образования (ЦПТО).
Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

В частности, на базе ЦПТО все желающие старше 18 лет могут освоить такие востребованные на рынке труда профессии, как визажист, столяр, официант, продавец и многие другие.

График обучения в октябре 2021 года:

график обчения в ЦПТО

Кроме того, ЦПТО набирает желающих пройти краткосрочные курсы по таким специальностям, как «Выращивание цветов. Декоративно-прикладной дизайн», «Предпринимательская деятельность в сфере малого бизнеса», «Оператор беспилотного летательного аппарата (дрона)» и прочим:

график обчения в ЦПТО2

По направлению центра занятости обучение бесплатное.

За более подробной информацией можно обращаться в учебную часть Центра по тел.: (048) 705-44-11 или к специалистам Одесского городского центра занятости по тел.: (048) 705-50-33.

Напомним, по данным Одесского областного центра занятости, в Одессе девять из десяти официальных безработных – это специалисты с высшим образованием.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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