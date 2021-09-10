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«Пфайзер» есть: где в Одессе получить прививку от COVID-19 – адреса на 11-12 сентября

«Пфайзер» есть: где в Одессе получить прививку от COVID-19 – адреса на 11-12 сентября

В субботу и воскресенье, 11 и 12 сентября, в Одессе снова будут принимать всех желающих центры массовой вакцинации от COVID-19.

По информации горздрава, с 9:00 до 18:00 будут работать 10 центров по таким адресам:

  1. пер. Семафорный, 4, ТЦ Fontan Sky;
  2. ул. Семена Палия, 125б, ТЦ «DEPOt», 2-й этаж;
  3. ул. Толбухина, 135, ТЦ «Мегадом» (корпус «Космос», 3-й этаж);
  4. парк Горького, вход со стороны улицы Героев Крут (ул. Терешковой);
  5. ул. Житомирская, 2, ЦПМСП №10;
  6. Фонтанская дорога, 30/32, ЦПМСП №3;
  7. ул. Болгарская, 38, КДЦ ГКБ №1;
  8. ул. Левитана, 62, КДЦ №20;
  9. пл. Деревянко, 1, издательство «Черноморье»;
  10. Международный аэропорт «Одесса».

Вакцинация проводится бесплатно, при себе нужно иметь паспорт, ИНН и мобильный телефон. При ревакцинации следует взять загранпаспорт.

Для удобства одесситов организована предварительная онлайн-запись на вакцинацию через систему Helsi. Также получить консультацию и записаться на прививку от COVID-19 можно, позвонив своему семейному врачу.

Для первичной вакцинации будут использоваться вакцины Comirnaty/Pfizer, AstraZeneca и CoronaVac. Для ревакцинации также доступна Moderna.

Напомним, в минувшие выходные, 4 и 5 сентября, прививку от COVID-19 получили 7897 одесситов.

По состоянию на утро пятницы, 10 сентября 2021 года, в Одесской области официально подтверждено 233 новых случая COVID-19 против 220 днем ранее.

Также читайте: В Одесской области хотят прививать от «ковида» учителей прямо в школах.

Фото с Facebook-страницы Одесской ОГА

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Редакция ПРОФИЛЬ

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