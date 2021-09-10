«Пфайзер» есть: где в Одессе получить прививку от COVID-19 – адреса на 11-12 сентября

В субботу и воскресенье, 11 и 12 сентября, в Одессе снова будут принимать всех желающих центры массовой вакцинации от COVID-19.

По информации горздрава, с 9:00 до 18:00 будут работать 10 центров по таким адресам:

пер. Семафорный, 4, ТЦ Fontan Sky; ул. Семена Палия, 125б, ТЦ «DEPOt», 2-й этаж; ул. Толбухина, 135, ТЦ «Мегадом» (корпус «Космос», 3-й этаж); парк Горького, вход со стороны улицы Героев Крут (ул. Терешковой); ул. Житомирская, 2, ЦПМСП №10; Фонтанская дорога, 30/32, ЦПМСП №3; ул. Болгарская, 38, КДЦ ГКБ №1; ул. Левитана, 62, КДЦ №20; пл. Деревянко, 1, издательство «Черноморье»; Международный аэропорт «Одесса».

Вакцинация проводится бесплатно, при себе нужно иметь паспорт, ИНН и мобильный телефон. При ревакцинации следует взять загранпаспорт.

Для удобства одесситов организована предварительная онлайн-запись на вакцинацию через систему Helsi. Также получить консультацию и записаться на прививку от COVID-19 можно, позвонив своему семейному врачу.

Для первичной вакцинации будут использоваться вакцины Comirnaty/Pfizer, AstraZeneca и CoronaVac. Для ревакцинации также доступна Moderna.

Напомним, в минувшие выходные, 4 и 5 сентября, прививку от COVID-19 получили 7897 одесситов.

По состоянию на утро пятницы, 10 сентября 2021 года, в Одесской области официально подтверждено 233 новых случая COVID-19 против 220 днем ранее.

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Фото с Facebook-страницы Одесской ОГА