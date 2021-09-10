В Одессе подорожает проезд в трамваях и троллейбусах

Городские власти Одессы планируют с октября 2021 г. повысить стоимость проезда в городском общественном электротранспорте. Предположительно, разовый проезд в трамваях и троллейбусах будет стоить 8 грн.

О том, что общественный электротранспорт подорожает, сообщил сегодня заместитель городского головы Одессы Сергей Тетюхин.

Из его слов следует, что стоимость разовой поездки будет 8 грн, если оплата безналичная – 7 грн. При покупке месячного проездного одна поездка обойдется приблизительно в 3-4 грн.

Все ныне существующие льготы на проезд останутся без изменений.

При формировании цены одесские городские власти ссылаются на опыт Винницы, Киева и Львова, где проезд в горэлектротранспорте подорожал еще летом. В первых двух городах поездка стоит 8 грн., в последнем и того больше – 10 грн.

«Растут затратная часть, стоимость электроэнергии, зарплаты. У нас уже есть предварительные расчеты по изменению тарифов. Скорее всего, если это случится, то это будет в октябре», — пояснил чиновник необходимость увеличить цену на проезд.

По словам Сергея Тетюхина, вопрос о повышении стоимости проезда в городском общественном электротранспорте планируют вынести на утверждение исполкома в октябре 2021 года.

Ранее транспортники, обслуживающие автобусные маршруты в Одессе, сообщили о подорожании проезда в маршрутных такси. Цена поездки поднимется с 7 до 10 грн.

При этом руководитель Департамента транспорта Одесского городского совета Артем Сидоренко в своём комментарии о повышении стоимости проезда в маршрутках, сказал, что цены на проезд в электротранспорте подниматься не будут.

Но не прошло и недели после его выступления, как планы муниципальной власти поменялись. Цены на проезд вырастут на всех видах общественного транспорта.

При этом, одесское коммунальное предприятие «Одесгорэлектротранс» (ОГЭТ) признали лучшим электротранспортным предприятием Украины по итогам первого полугодия.

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Фото КП “Одесгорэлектротранс”