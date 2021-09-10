Зима близко: одесситов ждут морозы и жесткие тарифы?

Новый отопительный сезон — на носу. К тому же и зима в Одессе, по прогнозам, в этом году обещает быть довольно холодной. Но, чтобы вовремя начать отопительный сезон, коммунальному предприятию «Теплоснабжение города Одессы» (ТГО) необходимы немалые денежные вливания из городского бюджета. Вместе с тем тарифы на тепло планируют повысить.

«Доступного» газа не будет

Вопрос о компенсации затрат КП «Теплоснабжение города Одессы» на предоставление одесситам услуг цент­рализованного отопления был рассмот­рен комиссией горсовета по вопросам бюджета и финансов. С просьбой о помощи к депутатам обратилась директор ТГО Анна Позднякова.

В этом году рынок природного газа для предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ) кардинально изменился. По словам Поздняковой, в сентябре цена за тысячу кубов газа — 20 тысяч гривен, абсолютный рекорд за все годы независимости Украины. Эта цифра в три раза превышает ценник прошлого года: тогда газ в тарифе на тепло для одесситов стоил 6600 гривен.

ТГО просто вынуждено будет увеличить тариф.

Где взять деньги?

В этом году условия контракта с «Нафтогазом» достаточно жесткие. По новым правилам, тепловики сначала должны внести авансовые платежи. С начала ноября предлагается заплатить 40% платежа, в декабре — уже 50% плюс 60% недоплаченных за ноябрь.

По словам Анны Поздняковой, для старта отопительно сезона в Одессе только на ноябрь и декабрь необходимо порядка 860 миллионов гривен. Самостоятельно КП таких средств найти не сможет.

Поэтому Президент Зеленский призвал мэров городов найти компромиссные решения перед стартом отопительного сезона. А Министерство регионального развития пообещало разработать механизм компенсации из государственного бюджета затрат, которые горбюджеты понесут из-за уплаты авансовых взносов и на поддержку своих тепловиков.

Для начала отопительного сезона ТГО просит мэрию выделить «всего» 360 миллионов гривен. Остальные 500 обещает саккумулировать самостоятельно.

— Стартовать отопительный сезон в Одессе должен обязательно, — отметила Позднякова. — Это наша обязанность перед абонентами.

А в декабре начнут поступать деньги от абонентов. И ситуация с оплатой газа будет менее критическая.

Повысить нельзя сдержать

На сегодняшний день ТГО уже ведет предварительный расчет нового тарифа. И как только будет известна точная стоимость газа — ценник на отопление подадут на рассмотрение одесской мэрии. Решение о повышении тарифов либо их сдерживании должны принять депутаты на сессии горсовета.

А пока члены бюджетной комиссии единогласно поддержали обращение по поводу выделения запрашиваемых ТГО средств.

Какой в Одессе будет зима?

Погода, конечно, дело непредсказуемое. Но и профессиональные, и народные синоптики рискуют делать долгосрочные прогнозы. Итак, по прогнозам Всемирной метеорологической организации, в декабре средняя температура в Одессе днем составит от +3° до +6°, ночью — от -1° до +2°. А холодные ветра, снега и дожди смогут заставить посидеть несколько дней дома. Ближе к новогодним праздникам зима напомнит о себе более крепкими морозами, гололедицей и новой порцией снега. В январе морозы усилятся к Крещению и, возможно, продлятся до 10 дней. Столбик термометра может опуститься до -8°. После — неделя оттепели. Затем опять заморозки. В первой декаде февраля придет потепление. К середине месяца пойдет снег, а столбик термометра немного опустится вниз: от 0° днем до -4° ночью. А к концу февраля синоптики не исключают возможность снегопадов.

Напомним, что мы уже рассказывали о том, что будет с тарифами на электричество и тепло.