«Одесгорэлектротранс» представил новенькие электробусы, трамваи и спецмашины (фоторепортаж)

10 сентября в Одессе презентовали обновление подвижного парка коммунального предприятия «Одесгорэлектротранс». Вскоре на маршруты города выйдут два новых электробуса и два новых трамвая.

Вся техника изготовлена своими силами на базе вагоно-ремонтных мастерских предприятия. Электробусы созданы на базе чешских низкопольных троллейбусов «Шкода». Трамваи «Одиссей» – на базе вагонов другого чешского производителя – «Татры».

Новенькие «Одиссеи» будут перевозить пассажиров на 7 трамвайном маршруте (ул. Одария – ул. Паустовского).

Электробусы начнут осваивать новый троллейбусный маршрут №15. Он соединит улицу Корнюшина и Железнодорожный вокзал.

Основная его часть пройдет по улице Балковской, и далее по Приморской и центральным улицам до станции «Одесса-главная».

Маршрут будет экспериментальным, так для его полноценного запуска пока не хватает подвижного состава.

«Одесгорэлектротранс» располагает всего тремя электробусами, да и то – это скорее троллейбусы с автономным ходом. Но, с другой стороны, это и их преимущество, так как такие машины могут подзаряжать свои аккумуляторы от троллейбусной контактной сети. А также двигаться там, где такая сеть есть, как обычный троллейбус.

Также были презентованы специальные машины для сотрудников службы пути КП «Одесгорэлектротранс».

Всего в 2021 году в Одессе планируют собрать 10 новых трамваев собственного производства: семь трамваев «Одиссей» и три трехсекционных «Одиссей МАХ».

Отметим, что коммунальное предприятие «Одесгорэлектротранс» является одним из лучших предприятий общественного электротранспорта в Украине. Оно не раз признавалось экспертами лучшим в стране.

Недавно городские власти сообщили, что в ближайшее время стоимость поездки в городском электротранспорте поднимется с 5 до 8 гривен. Последний раз цены на проезд в одесских трамваях и троллейбусах поднимали в 2018 году.

Тогда же подорожали и маршрутные такси. И в этом году история повторилась. Как только «маршрутчики» сообщили, что проезд в их транспорте подорожает, вскоре и городские власти сообщили, что вынуждены поднять цену поездки в электротранспорте.

Хотя перед этим уверяли, что подорожание маршруток не повлечёт за собой роста стоимость проезда в трамваях и троллейбусах.

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