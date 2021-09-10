Афіша безкоштовних подій Одеси 10-12 вересня

Вересень – час м’якого тепла, комфорту та насолоди. На вулиці ще достатньо тепло, щоб проводити на відкритих майданчиках багатогодинні події. Отже не пропустіть в ці дні великі опен-ейр концерти за участю великих скрипалів та балетних танцорів. У неділю цілий день біля Потьомкінських сходах пройде свято спорту. Ну а тих, хто любить затишок, запрошуємо на відкриття художніх виставок та презентації книжок.