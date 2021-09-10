Афіша безкоштовних подій Одеси 10-12 вересня

Вересень – час м’якого тепла, комфорту та насолоди. На вулиці ще достатньо тепло, щоб проводити на відкритих майданчиках багатогодинні події. Отже не пропустіть в ці дні великі опен-ейр концерти за участю великих скрипалів та балетних танцорів. У неділю цілий день біля Потьомкінських сходах пройде свято спорту. Ну а тих, хто любить затишок, запрошуємо на відкриття художніх виставок та презентації книжок.
Що: Творча зустріч з Олександром Ірванцем
Де: вул. Пастера, 13, Одеський український театр
Коли: 10 вересня, 17:00
Подробиці тут
Що: Відкриття виставки «Космос» Емми Андієвської
Де: Леонтовича, 5, Музей Сучасного Мистецтва
Коли: 10 вересня, 17:00
Подробиці тут
Що: Презентація книги Валерія Хаіта «Остання утопія»
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 10 вересня, 18:00
Подробиці тут
Що: Фестиваль спорту JUST UP
Де: Приморський бульвар, Потьомкінські сходи
Коли: 11 вересня, 11:00-18:00
Подробиці тут
Що: Балетний оpen air
Де: Театральна площа
Коли: 11 вересня, 20:00
Подробиці тут
Що: Фестиваль «Золоті скрипки Одеси». Open air
Де: Міський сад
Коли: 12 вересня, 17:00
Подробиці тут.