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Афіша безкоштовних подій Одеси 10-12 вересня

Афіша безкоштовних подій Одеси 10-12 вересня

Вересень – час м’якого тепла, комфорту та насолоди. На вулиці ще достатньо тепло, щоб проводити на відкритих майданчиках багатогодинні події. Отже не пропустіть в ці дні великі опен-ейр концерти за участю великих скрипалів та балетних танцорів. У неділю цілий день біля Потьомкінських сходах пройде свято спорту. Ну а тих, хто любить затишок, запрошуємо на відкриття художніх виставок та презентації книжок.

Що: Творча зустріч з Олександром Ірванцем

Де: вул. Пастера, 13, Одеський український театр

Коли: 10 вересня, 17:00

Подробиці тут

 

Що: Відкриття виставки «Космос» Емми Андієвської

Де: Леонтовича, 5, Музей Сучасного Мистецтва

Коли: 10 вересня, 17:00

Подробиці тут

 

Що: Презентація книги Валерія Хаіта «Остання утопія»

Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів

Коли: 10 вересня, 18:00

Подробиці тут

 

Що: Фестиваль спорту JUST UP

Де: Приморський бульвар, Потьомкінські сходи

Коли: 11 вересня, 11:00-18:00

Подробиці тут

 

Що: Балетний оpen air

Де: Театральна площа

Коли: 11 вересня, 20:00

Подробиці тут

 

Що: Фестиваль «Золоті скрипки Одеси». Open air

Де: Міський сад

Коли: 12 вересня, 17:00

Подробиці тут.

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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