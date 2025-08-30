Ключевые моменты:

В День памяти защитников Украины в Измаиле почтили героя: на стене гимназии №10 открыли мемориальную доску погибшему за Украину воину Юрию Сергееву;

Уроженец Измаила Юрий Сергеев с начала полномасштабной войны добровольно вступил в ряды ВСУ. Он погиб, выполняя боевое задание на Курском направлении;

Право открыть доску предоставили матери героя.

Учителя, одноклассники и горожане возложили цветы и вспомнили его подвиг.

Об этом сообщил городской голова Измаила Андрей Абрамченко.

Он рассказал, что Юрий Сергеев – уроженец Измаила – с детства был искренним, доброжелательным и неравнодушным к окружающим. Он помогал бездомным животным, активно приобщался к общественным инициативам. После окончания школы №10 получил профессию электрика, служил в Измаильском пограничном отряде. В 2014-2016 годах защищал Украину под Крымом.

Вернувшись домой, Юрий создал семью, стал отцом, занимался спортом, был вратарем футбольной команды и продолжал волонтерить.

С начала полномасштабной войны Юрий добровольно вступил в ряды Вооруженных Сил Украины. Участвовал в боях на самых горячих участках фронта, не теряя человечности даже на войне – заботился о заброшенных животных, которые находили убежище у украинских позиций.

Герой погиб во время выполнения боевого задания на Курском направлении.

Старший сержант ВСУ, пулеметчик пулеметного взвода механизированного батальона Юрий Сергеев похоронен на Аллее Славы Нового кладбища Измаила.

Право открыть мемориальную доску было предоставлено матери Защитника Елене Борисовне Сергеевой. С теплыми словами памяти к собравшимся обратились классный руководитель Валентина Сергиенко и одноклассница Юрия.

«Всем нам всегда нужно помнить всех, кто уже не с нами. Истории героев должны жить среди нас, ведь они пали за наше право на свободу», – подчеркнули во время выступлений.

Собравшиеся возложили цветы к мемориальной доске.

