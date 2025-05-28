Как сообщает пресс-служба Черноморского городского совета, мемориальная доска была установлена на фасаде родной школы погибшего Героя.

Павел Данилейчук родился в Черноморске 2 июля 1989 года. После начала полномасштабной войны в 2022 году он добровольно вступил в подразделения территориальной обороны 126-й бригады. Он героически погиб 25 августа 2024 года в ходе выполнения боевого задания в районе населенного пункта Тягинка на Херсонщине.

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Почетное право открыть памятный знак защитнику Украины было предоставлено его сыну Артему, дочери Татьяне и дедушке Виктору Павловичу.

Напомним, в конце марта на фасаде Черноморского экономико-правового лицея №1 открыли мемориальные доски погибшим за Украину защитникам Сергею Грищуку и Владимиру Губанову – выпускникам этого учебного заведения.