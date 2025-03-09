Согласно обновленным требованиям для въезда автотранспорта, вступившим в силу в Молдове с конца 2024 года, водителям обязательно нужно иметь при себе сертификат технического осмотра автомобиля. Это касается как легковых авто, так и грузовиков и автобусов.
Как попасть в Молдову на авто – перечень документов
Кроме того, не лишним будет напомнить, какие документы нужны для пересечения границы с Молдовой.
Несмотря на то, что между Украиной и Молдовой действует безвизовый режим, для въезда на автомобиле необходимо иметь:
- действительный загранпаспорт;
- водительское удостоверение соответствующей категории;
- техпаспорт автомобиля;
- сертификат о техническом осмотре транспортного средства;
- страховой полис «Зеленая карта»;
- оплаченный дорожный сбор (vinieta).
Отсутствие хотя бы одного из этих документов может стать основанием для отказа во въезде в страну.
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Что запрещено ввозить в Молдову
В перечень вещей, запрещенных для ввоза в Молдову входят:
- наркотические вещества и токсичные материалы;
- оружие и боеприпасы;
- лекарственные препараты, требующие рецепта, без соответствующих документов;
- антиквариат и культурные ценности без разрешения;
- продукты животного происхождения (мясо, молочные продукты);
- семена и саженцы.
Новые требования по техосмотру призваны повысить безопасность на дорогах, поэтому перед поездкой водителям стоит проверить все необходимые документы, чтобы избежать проблем на границе.
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Источник: odesa.novyny.live