Согласно обновленным требованиям для въезда автотранспорта, вступившим в силу в Молдове с конца 2024 года, водителям обязательно нужно иметь при себе сертификат технического осмотра автомобиля. Это касается как легковых авто, так и грузовиков и автобусов.

Как попасть в Молдову на авто – перечень документов

Кроме того, не лишним будет напомнить, какие документы нужны для пересечения границы с Молдовой.

Несмотря на то, что между Украиной и Молдовой действует безвизовый режим, для въезда на автомобиле необходимо иметь:

действительный загранпаспорт;

водительское удостоверение соответствующей категории;

техпаспорт автомобиля;

сертификат о техническом осмотре транспортного средства;

страховой полис «Зеленая карта»;

оплаченный дорожный сбор (vinieta).

Отсутствие хотя бы одного из этих документов может стать основанием для отказа во въезде в страну.

Что запрещено ввозить в Молдову

В перечень вещей, запрещенных для ввоза в Молдову входят:

наркотические вещества и токсичные материалы;

оружие и боеприпасы;

лекарственные препараты, требующие рецепта, без соответствующих документов;

антиквариат и культурные ценности без разрешения;

продукты животного происхождения (мясо, молочные продукты);

семена и саженцы.

Новые требования по техосмотру призваны повысить безопасность на дорогах, поэтому перед поездкой водителям стоит проверить все необходимые документы, чтобы избежать проблем на границе.

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Источник: odesa.novyny.live