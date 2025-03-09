на границе Молдовы
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Согласно обновленным требованиям для въезда автотранспорта, вступившим в силу в Молдове с конца 2024 года, водителям обязательно нужно иметь при себе сертификат технического осмотра автомобиля. Это касается как легковых авто, так и грузовиков и автобусов.

Как попасть в Молдову на авто – перечень документов

Кроме того, не лишним будет напомнить, какие документы нужны для пересечения границы с Молдовой.

Несмотря на то, что между Украиной и Молдовой действует безвизовый режим, для въезда на автомобиле необходимо иметь:

  • действительный загранпаспорт;
  • водительское удостоверение соответствующей категории;
  • техпаспорт автомобиля;
  • сертификат о техническом осмотре транспортного средства;
  • страховой полис «Зеленая карта»;
  • оплаченный дорожный сбор (vinieta).

Отсутствие хотя бы одного из этих документов может стать основанием для отказа во въезде в страну.

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Что запрещено ввозить в Молдову

В перечень вещей, запрещенных для ввоза в Молдову входят:

  • наркотические вещества и токсичные материалы;
  • оружие и боеприпасы;
  • лекарственные препараты, требующие рецепта, без соответствующих документов;
  • антиквариат и культурные ценности без разрешения;
  • продукты животного происхождения (мясо, молочные продукты);
  • семена и саженцы.

Новые требования по техосмотру призваны повысить безопасность на дорогах, поэтому перед поездкой водителям стоит проверить все необходимые документы, чтобы избежать проблем на границе.

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Источник: odesa.novyny.live

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