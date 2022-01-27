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Погода в Одессе: что обещают синоптики в пятницу, 28 января

Погода в Одессе: что обещают синоптики в пятницу, 28 января

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в пятницу, 28 января 2022 года, в Одессе и Одесской области сохранится облачная и холодная погода. Возможны осадки. На дорогах гололедица.

Погода в Одессе 28 января

Рецепты

Как прогнозируют синоптики, в пятницу в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью без осадков, днем небольшие осадки. Ночью гололедица.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 1-3 градуса мороза, днем 1-3 градуса тепла.

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Погода в Одесской области 28 января

По Одесской области облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем местами небольшие осадки. Ночью гололедица.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 1-6 градусов ниже нуля, днем воздух прогреется до 1-6 градусов тепла.

На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км, гололедица.

Фото пресс-службы Одесского горсовета

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Редакция ПРОФИЛЬ

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