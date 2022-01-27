Погода в Одессе: что обещают синоптики в пятницу, 28 января

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в пятницу, 28 января 2022 года, в Одессе и Одесской области сохранится облачная и холодная погода. Возможны осадки. На дорогах гололедица.
Погода в Одессе 28 января
Как прогнозируют синоптики, в пятницу в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью без осадков, днем небольшие осадки. Ночью гололедица.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 1-3 градуса мороза, днем 1-3 градуса тепла.
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Погода в Одесской области 28 января
По Одесской области облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем местами небольшие осадки. Ночью гололедица.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 1-6 градусов ниже нуля, днем воздух прогреется до 1-6 градусов тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км, гололедица.
Фото пресс-службы Одесского горсовета
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