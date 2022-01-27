Погода в Одессе: что обещают синоптики в пятницу, 28 января

Погода в Одессе: в четверг, 27 января, сохранится гололедица Завтра, в четверг, 27 января 2022 года, в Одессе и Одесской области ожидается облачная погода с прояснениями. На дорогах сохранится гололедица.

Об этом информирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 26 января: холодно и скользко Завтра, в среду, 26 января 2022 года, в Одессе и Одесской области сохранятся сложные погодные условия, в связи с чем в регионе объявлено штормовое предупреждение. ПОДРОБНЕЕ