Об этом сообщил в Facebook первый заместитель директора предприятия Игорь Билык.

Поставки в ЕС хотят реализовать благодаря новому железнодорожному маршруту «Белгород-Днестровский — Галац (Румыния)», протяженностью 320 км. Из них на территории Украины будет 182 км железнодорожных путей, в Молдове — 129 км и в Румынии — 9 км.

Новый маршрут для поставок в ЕС создан в ходе капитальной реконструкции железнодорожного участка «Бендеры-Бессарабяска-Этулия-Джурджулешты» в Молдове, которая продолжается с 2022 года. Работы выполняла компания из Казахстана. Завершение работ планируется уже в этом году.

“Завершение работ позволит снять ограничения по массе и скорости движения поездов (вырастет до 90 км/ч) и будет способствовать повышению уровня безопасности, сокращению сроков доставки грузов и созданию оптимальных условий для эффективной эксплуатации железнодорожного участка”, — сообщает Игорь Билык.

Стоимость масштабной модернизации 230 км железной дороги составляет 108 млн евро и реализуется при поддержке Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития.

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