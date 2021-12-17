Италия не будет пускать в страну украинцев – почему?

С четверга, 16 декабря 2021 года, пограничная служба Италии прекратит впускать в страну путешественников из Украины, которые едут в Италию в “необязательных” целях.
Такое решение приняло правительство Италии при очередном пересмотре правил въезда из-за распространения коронавирусного штамма “Омикрон”.
Согласно решению, принятому 14 декабря, Украину перенесли в группу государств Е, для которой действует запрет на въезд для большинства пассажиров.
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Въезд будет разрешен только для граждан Италии или государств ЕС, членов семьи или имеющих “устойчивые отношения” с жителями Италии, а также для тех, кто направляется на работу, учебу, спортивные соревнования и т.д.
Впрочем, даже эти лица должны пройти 10-дневный карантин по прибытии в Италию, вне зависимости от статуса вакцинации.
Обновленные правила въезда, в соответствии с обнародованным приказом министерства здравоохранения Италии, должны действовать до 31 января 2022 года. Впрочем, это не гарантирует, что в обновленных правилах запрет будет снят.
Ранее стало известно, что Польша ужесточила ограничения на въезд из Украины, однако не ввела подобного запрета.
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Источник: Европейская правда, фото: Украинская правда