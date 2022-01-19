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Молдова поменяла правила въезда – какие потребуются документы

Молдова поменяла правила въезда – какие потребуются документы

С 17 января 2022 года Молдова упростила правила въезда в страну.

Рецепты

По данным Госпогранслужбы Украины, теперь всем въезжающим на территорию Молдовы необходимо будет предъявить один из следующих документов:

  • сертификат о полном курсе вакцинации от коронавируса (бумажный, выданный семейным врачом либо распечатанный с портала «Дія», с QR-кодом либо в электронном формате);
  • отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до въезда в страну. При этом дополнительный ПЦР-тест по прибытии в Молдову делать уже не нужно;
  • отрицательный результат экспресс-теста на COVID-19, сделанного не ранее, чем за 48 часов до въезда;
  • тест, подтверждающий наличие антител к COVID-19 (действителен три месяца с момента сдачи).

Те, кто не сможет предъявить один из этих документов, обязаны будут провести на карантине 14 дней. Карантин можно будет прервать на седьмой день, если ПЦР или экспресс-тест на коронавирус покажет отрицательный результат.

От карантина освобождаются только дети до 12 лет, не имеющие симптомов заражения, учащиеся до 18 лет, приехавшие в Молдову на учебу, приехавшие на лечение граждане и транзитные пассажиры, которые должны покинуть страну в течение 24 часов.

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Фото Юлии Сущенко

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Редакция ПРОФИЛЬ

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